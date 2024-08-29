البحرية الأمريكية تسحب 17 سفينة من الخدمة

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد موقع USNI News بأن قيادة النقل البحري العسكرية الأمريكية صاغت خطة لسحب 17 سفينة من الخدمة بسبب نقص البحارة المؤهلين لتشغيلها.

وقالت مصادر مطلعة للموقع إن الخطة تشمل سفينتين من طراز Lewis and Clark، وناقلة نفط واحدة، وعشرات الناقلات السريعة الاستكشافية من طراز Spearhead (EPF)، بالإضافة إلى قاعدتين بحريتين ستدخلان في فترة "صيانة ممتدة".

وبناء على متطلبات الطاقم على المنصات، فإن وضع جميع السفن جانبا يمكن أن يقلل من طلب البحارة المدنيين على قيادة النقل البحري العسكري بما يصل إلى 700 قطعة.

وأكد مسؤول دفاعي الخطوط العريضة للخطة لـUSNI News، وحدد مصدران القواعد البحرية المنتشرة وهي USS Lewis Puller (ESB-3)، ومقرها البحرين وتعمل ضمن القيادة المركزية الأمريكية، وUSS Hershel "Woody" Williams (ESB-4)، ومقرها اليونان وتعمل في القيادة الأمريكية الأوروبية وأفريقيا.

وأوضح الموقع أن هذا الجهد الجديد، المعروف بشكل غير رسمي باسم "إعادة الضبط الكبرى" لم تعتمده البحرية بعد وينتظر موافقة رئيس العمليات البحرية الأدميرال ليزا فرانشيتي.

يذكر أن قيادة الجسر البحري العسكري تدير أسطولا من السفن اللوجستية التي تقوم بتزويد السفن البحرية بالوقود وإعادة الإمداد حول العالم، ويبلغ طاقمها 5500 مدني يعملون لدى البحرية.

ويوجد عبر القيادة حوالي 4500 بحار على مجموعة واسعة من سفن الدعم الأمريكية التي تتراوح بين سفن إعادة الإمداد، وسفن الأسطول التي تزود

الدوحة: مقتل هنية أبطأ مفاوضات الهدنة في غزة

أكد متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية أدى إلى تعقيد مفاوضات الهدنة في قطاع غزة.

وقال الأنصاري في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "هذا الموت أبطأ كل شيء لكننا واثقون من أن وقف إطلاق النار في غزة سيوقف التصعيد المحتمل".

وأشار إلى أن المفاوضين في الدوحة "يعملون على الوثيقة الانتقالية التي اقترحتها الولايات المتحدة، ويحاولون إيجاد لغة يمكن قبولها من قبل الجانبين".

وشدّد على أن التوصل إلى اتفاق سيستغرق بعض الوقت، مضيفا: "لا أستطيع أن أقول إننا في الميل الأخير من هذا السباق، ولم نقترب من هدنة طويلة الأمد إلا مرّة واحدة.. كان ذلك في نوفمبر، خلال الأسبوع الذي جرى فيه تبادل الأسرى".

وأكد الأنصاري على "انعدام الثقة التام بين الطرفين"