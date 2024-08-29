حماس تنعى قائد كتيبة طولكرم "أبو شجاع"

ياسر رشاد - القاهرة - نعت حركة "حماس" قائد كتيبة طولكرم محمد جابر الملقب "أبو شجاع" الذي قتل إلى جانب 4 آخرين بالكتيبة في تبادل لإطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي بمخيم نور شمس في الضفة الغربية.

وقالت "حماس" في بيان اليوم الخميس: "ننعى القائد أبو شجاع وكل شهداء شعبنا ونؤكد أن استمرار عدوان الاحتلال على الضفة لن يكسر شعبنا ومقاومتنا".

من جهتها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي "اغتيال" أحد أبرز قادتها، خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه قتل "5 إرهابيين كانوا مختبئين في مسجد".

وقالت الحركة في بيان: "استشهاد الأخ المجاهد محمد جابر (أبو شجاع)، قائد كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، وأحد مؤسسيها الأوائل، مع عدد من إخوانه في الكتيبة".

وينفذ الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي عملية عسكرية واسعة النطاق في العديد من البلدات ومخيمات للاجئين في شمال الضفة الغربية.

وأمس الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل 9 مقاتلين فلسطينيين بعدما بدأ عمليته العسكرية في جنين وطولكرم وطوباس.

مجلس الأمن الدولي يحذر من التصعيد العسكري في ليبيا ويدعو إلى حل توافقي لأزمة المصرف المركزي

أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء التوترات والتطورات الأخيرة في ليبيا، محذرا من مخاطر التصعيد العسكري على استقرار البلاد وأمن المدنيين.

ودعا المجلس جميع المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا إلى التهدئة، مطالبا الجهات الفاعلة بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها زيادة حدة التوترات.

كما شدد مجلس الأمن على أهمية التوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، مؤكدا أن هذا الحل يعد ضروريا للحفاظ على استقرار البلاد ومنع تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية.

وحث المجلس جميع الأطراف الليبية على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتجنب أي أعمال قد تعرضه للخطر.

تركيا تشير إلى الجهة التي عطلت مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش إن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول عام 2022 كادت أن تنتهي باتفاق السلام، لكنها فشلت بسبب موقف بعض الدول.

وأشار قورتولموش إلى أن الولايات المتحدة تحاول توحيد أوروبا حول القتال في أوكرانيا لتوريط روسيا.

وأضاف أن الجانب الأمريكي يستفيد من الحفاظ على انعدام الاستقرار في المنطقة مشيرا إلى أن المسؤولية المباشرة للولايات المتحدة عن إراقة الدماء هناك لا لبس فيها.

وأكد أنه من خلال استمرار واشنطن في تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تستخدمها القوات الأوكرانية لمهاجمة المدنيين، تعمل النخب الأمريكية على منع إنهاء القتال.

كما عبر عن ثقته بأن الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية الذي تم بموافقة مباشرة من الولايات المتحدة، جعل المفاوضات مع روسيا مستحيلة.