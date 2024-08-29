مجلس الأمن الدولي يحذر من التصعيد العسكري في ليبيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء التوترات والتطورات الأخيرة في ليبيا، محذرا من مخاطر التصعيد العسكري على استقرار البلاد وأمن المدنيين.

ودعا المجلس جميع المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا إلى التهدئة، مطالبا الجهات الفاعلة بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها زيادة حدة التوترات.

كما شدد مجلس الأمن على أهمية التوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، مؤكدا أن هذا الحل يعد ضروريا للحفاظ على استقرار البلاد ومنع تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية.

وحث المجلس جميع الأطراف الليبية على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتجنب أي أعمال قد تعرضه للخطر.

تركيا تشير إلى الجهة التي عطلت مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش إن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول عام 2022 كادت أن تنتهي باتفاق السلام، لكنها فشلت بسبب موقف بعض الدول.

وأشار قورتولموش إلى أن الولايات المتحدة تحاول توحيد أوروبا حول القتال في أوكرانيا لتوريط روسيا.

وأضاف أن الجانب الأمريكي يستفيد من الحفاظ على انعدام الاستقرار في المنطقة مشيرا إلى أن المسؤولية المباشرة للولايات المتحدة عن إراقة الدماء هناك لا لبس فيها.

وأكد أنه من خلال استمرار واشنطن في تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تستخدمها القوات الأوكرانية لمهاجمة المدنيين، تعمل النخب الأمريكية على منع إنهاء القتال.

كما عبر عن ثقته بأن الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية الذي تم بموافقة مباشرة من الولايات المتحدة، جعل المفاوضات مع روسيا مستحيلة.

بوريل يطالب الاتحاد الأوروبي برفع جميع القيود عن استخدام كييف أسلحة الغرب ضد الأراضي الروسية

طالب جوزيب بوريل مفوض الاتحاد الأوروبي للخارجية دول الاتحاد برفع كامل القيود عن استخدام كييف الأسلحة الغربية في ضرب الأراضي الروسية.

وقال بوريل في تصريحات صحفية اليوم قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل بمشاركة وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا: "القيود المفروضة على استخدام الأسلحة يجب رفعها بالكامل من أجل دفاع أوكرانيا عن نفسها. يجب استخدام الأسلحة التي نزود بها أوكرانيا بالكامل حتى تتمكن من ضرب المواقع التي تهاجمها روسيا منها".

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مؤخرا بأن واشنطن تستعد لمنح نظام كييف تفويضا مطلقا باستخدام أي أسلحة أمريكية لتوجيه ضربات للأراضي الروسية.

وسمحت الإدارة الأمريكية للأوكرانيين باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد الأراضي الروسية المتاخمة لمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، لكن الحظر سار على الضربات عبر الحدود بصواريخ ATACMS التكتيكية وغيرها من الأسلحة بعيدة المدى.