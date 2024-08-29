حزب الله: نَفَّذْنَا هجومًا بأسراب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة فرقة الجولان 210

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله عن تنفيذ هجوم باستخدام أسراب من الطائرات المسيرة الانقضاضية على مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح.

وأكد الحزب في بيان له أن الهجوم استهدف المقر العسكري الإسرائيلي في المنطقة، وأدى إلى وقوع أضرار في المنشأة. وأشار البيان إلى أن هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من العمليات التي ينفذها الحزب رداً على التصعيد الإسرائيلي في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن الطائرات المسيرة استهدفت المقر بدقة، وأن الحادث يعكس تصعيداً في التوتر بين الحزب وإسرائيل. كما لم تصدر أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية نتيجة الهجوم.

أوكرانيا: إسقاط صاروخين و60 طائرة مسيرة في هجوم روسي الليلة الماضية

أعلنت أوكرانيا عن إسقاط صاروخين و60 طائرة مسيرة في الهجوم الروسي الذي شنته القوات الروسية الليلة الماضية.

وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الدفاعات الجوية الأوكرانية نجحت في التصدي للعدد الكبير من الطائرات المسيرة، مما حال دون تحقيق أهداف الهجوم الروسي. وأضافت الوزارة أن الصواريخ التي تم إسقاطها كانت تستهدف منشآت حيوية في البلاد، لكن الأضرار كانت محدودة بفضل فعالية الدفاعات الجوية.

"حماس" تنعى قائد كتيبة طولكرم "أبو شجاع"

نعت حركة "حماس" قائد كتيبة طولكرم محمد جابر الملقب "أبو شجاع" الذي قتل إلى جانب 4 آخرين بالكتيبة في تبادل لإطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي بمخيم نور شمس في الضفة الغربية.

وقالت "حماس" في بيان اليوم الخميس: "ننعى القائد أبو شجاع وكل شهداء شعبنا ونؤكد أن استمرار عدوان الاحتلال على الضفة لن يكسر شعبنا ومقاومتنا".

من جهتها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي "اغتيال" أحد أبرز قادتها، خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه قتل "5 إرهابيين كانوا مختبئين في مسجد".

وقالت الحركة في بيان: "استشهاد الأخ المجاهد محمد جابر (أبو شجاع)، قائد كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، وأحد مؤسسيها الأوائل، مع عدد من إخوانه في الكتيبة".

وينفذ الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي عملية عسكرية واسعة النطاق في العديد من البلدات ومخيمات للاجئين في شمال الضفة الغربية.

وأمس الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل 9 مقاتلين فلسطينيين بعدما بدأ عمليته العسكرية في جنين وطولكرم وطوباس.