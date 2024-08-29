تركيا تشير إلى الجهة التي عطلت مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش إن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول عام 2022 كادت أن تنتهي باتفاق السلام، لكنها فشلت بسبب موقف بعض الدول.

وأشار قورتولموش إلى أن الولايات المتحدة تحاول توحيد أوروبا حول القتال في أوكرانيا لتوريط روسيا.

وأضاف أن الجانب الأمريكي يستفيد من الحفاظ على انعدام الاستقرار في المنطقة مشيرا إلى أن المسؤولية المباشرة للولايات المتحدة عن إراقة الدماء هناك لا لبس فيها.

وأكد أنه من خلال استمرار واشنطن في تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تستخدمها القوات الأوكرانية لمهاجمة المدنيين، تعمل النخب الأمريكية على منع إنهاء القتال.

كما عبر عن ثقته بأن الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية الذي تم بموافقة مباشرة من الولايات المتحدة، جعل المفاوضات مع روسيا مستحيلة.

بوريل يطالب الاتحاد الأوروبي برفع جميع القيود عن استخدام كييف أسلحة الغرب ضد الأراضي الروسية

طالب جوزيب بوريل مفوض الاتحاد الأوروبي للخارجية دول الاتحاد برفع كامل القيود عن استخدام كييف الأسلحة الغربية في ضرب الأراضي الروسية.

وقال بوريل في تصريحات صحفية اليوم قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل بمشاركة وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا: "القيود المفروضة على استخدام الأسلحة يجب رفعها بالكامل من أجل دفاع أوكرانيا عن نفسها. يجب استخدام الأسلحة التي نزود بها أوكرانيا بالكامل حتى تتمكن من ضرب المواقع التي تهاجمها روسيا منها".

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مؤخرا بأن واشنطن تستعد لمنح نظام كييف تفويضا مطلقا باستخدام أي أسلحة أمريكية لتوجيه ضربات للأراضي الروسية.

وسمحت الإدارة الأمريكية للأوكرانيين باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد الأراضي الروسية المتاخمة لمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، لكن الحظر سار على الضربات عبر الحدود بصواريخ ATACMS التكتيكية وغيرها من الأسلحة بعيدة المدى.

بولندا تسجل قفزة في عدد محاولات تسلل المهاجرين إلى أراضيها عبر بيلاروس

أعلنت بولندا أن يوم 28 أغسطس سجل أكثر محاولات لتسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد عبر حدود بيلاروس مقارنة بالأيام الأخيرة وبلغت 130 محاولة بينما كانت أقل من ذلك مؤخرا.

وأشار تقرير حرس الحدود إلى أنه تم أيضا اعتقال دليل ساعد المهاجرين غير الشرعيين في عبور الحدود بشكل غير قانوني.

ولفت إلى أنه في الآونة الأخيرة، بلغ العدد اليومي لمحاولات الدخول بشكل غير قانوني إلى بولندا من بيلاروس أرقاما أقل بكثير.

في 27 أغسطس تم تسجيل 35 منها، وفي 26 – 60 أغسطس وفي 3 أيام من 23 إلى 25 الشهر نفسه كانت هناك 220 حالة.

يذكر أنه في منتصف عام 2021 تجمع آلاف المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية على أمل الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ومنذ ذلك الحين، يحاول مئات المهاجرين غير الشرعيين دخول بولندا بصورة شهرية. وقامت السلطات البولندية بتعزيز الأمن على الحدود ونشرت قوات من الجيش وتمارس القمع لتلك المحاولات بينما تواصل إلقاء اللوم على مينسك في "أزمة الهجرة".

من جهتها، تنفي بيلاروس جميع هذه الاتهامات وتؤكد أن "بولندا تدفع المهاجرين بصورة قسرية إلى أراضيها وتعمل على تصعيد الوضع بشكل مصطنع مع اللاجئين".

كما أشار رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إلى أن "بيلاروس لن تقيد بعد العقوبات الغربية تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر أراضيها".