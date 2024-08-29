سوليفان: المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى تفاصيل دقيقة

ياسر رشاد - القاهرة - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان ، إن المحادثات حول وقف إطلاق النار في غزة قد وصلت إلى تفاصيل دقيقة، وهو ما اعتبره مؤشرًا إيجابيًا في مسار جهود التهدئة.

وأوضح سوليفان في تصريحات صحفية أن التقدم في المحادثات يعكس جدية الأطراف المعنية في التوصل إلى حل لوقف التصعيد الحالي. وأضاف أن المحادثات تركز على تحديد تفاصيل وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار لضمان فعالية الاتفاق واستدامته.

وأكد سوليفان أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، يواصل دعم الجهود المبذولة لتهدئة الوضع في غزة وتخفيف معاناة المدنيين. كما أشار إلى أهمية التزام جميع الأطراف بما يتم الاتفاق عليه لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

الجيش العراقي يعلن إسقاط "طائرة مسيرة تركية" في مدينة كركوك بشمال البلاد

أعلن الجيش العراقي عن إسقاط "طائرة مسيرة تركية" في مدينة كركوك بشمال البلاد. وأوضح البيان الصادر عن الجيش أن الطائرة المسيرة كانت تحلق في أجواء المدينة قبل أن يتم إسقاطها بنجاح.

وأشار البيان إلى أن الطائرة كانت تستهدف منطقة معينة، لكن التفاصيل حول طبيعة الهدف لم تُكشف بعد. كما أكدت القوات العراقية أنها تعمل على التحقيق في الحادث لتحديد مزيد من المعلومات حول الطائرة المسيرة وإجراءاتها.

وأضاف البيان أن هذا الحادث يعكس التحديات المستمرة في المنطقة ويؤكد على الحاجة إلى تعزيز القدرات الدفاعية لمواجهة التهديدات الجوية.

حزب الله: نَفَّذْنَا هجومًا بأسراب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح

أعلن حزب الله عن تنفيذ هجوم باستخدام أسراب من الطائرات المسيرة الانقضاضية على مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح.

وأكد الحزب في بيان له أن الهجوم استهدف المقر العسكري الإسرائيلي في المنطقة، وأدى إلى وقوع أضرار في المنشأة. وأشار البيان إلى أن هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من العمليات التي ينفذها الحزب رداً على التصعيد الإسرائيلي في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن الطائرات المسيرة استهدفت المقر بدقة، وأن الحادث يعكس تصعيداً في التوتر بين الحزب وإسرائيل. كما لم تصدر أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية نتيجة الهجوم.

أوكرانيا: إسقاط صاروخين و60 طائرة مسيرة في هجوم روسي الليلة الماضية

أعلنت أوكرانيا عن إسقاط صاروخين و60 طائرة مسيرة في الهجوم الروسي الذي شنته القوات الروسية الليلة الماضية.

وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الدفاعات الجوية الأوكرانية نجحت في التصدي للعدد الكبير من الطائرات المسيرة، مما حال دون تحقيق أهداف الهجوم الروسي. وأضافت الوزارة أن الصواريخ التي تم إسقاطها كانت تستهدف منشآت حيوية في البلاد، لكن الأضرار كانت محدودة بفضل فعالية الدفاعات الجوية.