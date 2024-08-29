السيسي يدعو لإنهاء ماسأة غزة فورا

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين 26 أغسطس 2024 ، على "ضرورة إنهاء المأساة التي تواجه الشعب الفلسطيني في غزة بشكل فوري"، محذرا من اندلاع حرب إقليمية.

وتلقى السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره البلغاري رومِن راديڤ، تناول مسار التعاون الثنائي المتميز بين البلدين، (..) والأوضاع بالشرق الأوسط وقطاع غزة"، وفق بيان للرئاسة المصرية.

واستعرض السيسي "مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية"، وأكد "ضرورة إنهاء المأساة التي تواجه الشعب الفلسطيني في غزة بشكل فوري".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة، خلّفت نحو 134 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتتوسط كل من قطر ومصر والولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة متعثرة بين إسرائيل وحركة حماس ، للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب وتبادل أسرى.

كما أكد السيسي "أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور حاسم فيما يتعلق بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بما يدعم مسار السلام في المنطقة وحل الدولتين".

وحذر من أن "استمرار التصعيد الجاري يضع المنطقة رهينة لاحتمالات توسع الحرب إقليميا، وما قد ينتج عن ذلك من عواقب خطيرة على شعوب المنطقة كافة".

من جانبه، أشاد الرئيس البلغاري بـ"الجهود المصرية للتهدئة في المنطقة، ودور مصر الراسخ كقوة سلام واستقرار إقليمية"، وفق البيان المصري.

وتتزايد مخاوف من احتمال اندلاع حرب إقليمية، في وقت تتأهب فيه إسرائيل لرد انتقامي من إيران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران نهاية يوليو/ تموز الماضي، في عملية لم تنف إسرائيل أو تؤكد مسؤوليتها عنها.

المصدر : وكالات