شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يثمن جهود مصر لوقف الحرب على غزة.. ويطالب بحماية دولية للشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

حذر النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، من خطورة استمرار الحكومة الإسرائيلية في تصعيد الموقف، عقب الاقتحامات وأعمال القتل في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن إسرائيل تجر المنطقة لمنحدر خطير ولابد للمجتمع الدولي ان يوقف هذه الجرائم الاسرائيلية الخطيرة.

وقال المغازي، في تصريح تصريحات صحفية، إن الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية لمدن شمال الضفة الغربية، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، تعتبر إمعان في الانتهاك الممنهج للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بحماية حقوق الشعوب تحت الاحتلال، مؤكدا على موقف مصر الرافض للاحتلال وجرائمه ورفض كل أفعاله وإصراره على سياسة التصعيد وتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضي الفلسطينية، وهو موقف مقدر عربيا دوليا.

وطالب عضو مجلس النواب، بموقف دولي موحد ونافذ، يوفر الحماية للشعب الفلسطيني، ويضع حداً لمسلسل استهداف المدنيين العُزّل وفرض القيود والاستيلاء على الممتلكات الخاصة، قائلا: "مصر بالمرصاد للجرائم الاسرائيلية وأول من فضحت وكشفت للعالم أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وشدد يسري المغازي، على ضرورة الانتباه التام لتحذيرات مصر، من المخاطر الوخيمة المتوقعة عن العمليات الإسرائيلية الجارية، وتعمد استهداف المزيد من المدنيين الفلسطينيين، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وانتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية.

واختتم النائب يسري المغازي، أن التصعيد الإسرائيلي سيؤدي إلى توسيع رقعة العنف بالمنطقة ولابد من تحرك فوري لمجلس الأمن الدولي وإصدار قرار بوقف هذه كل هذه الجرائم في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.