مباحثات بين مصر وقبرص للتعجيل باستغلال اكتشافات الغاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد والي:

قام المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بزيارة للعاصمة القبرصية نيقوسيا بدعوة من نظيره القبرصي جورج باباناستاسيو؛ وذلك لتبادل الرؤى بين الجانبين، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات بحضور وفدي البلدين، تم خلالها مناقشة سبل التعاون للتعجيل باستغلال اكتشافات الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

ووفق بيان من الوزراة، تم مناقشة التطورات الدولية والإقليمية في قطاع الطاقة بين الطرفين، وتم التأكيد على الحاجة إلى تعزيز التعاون بين مصر وقبرص فيما يتعلق بتنفيذ الهدف المشترك المتمثل في إنشاء ممر موثوق للطاقة من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا لنقل الغاز الطبيعي والطاقة الخضراء.

وشملت المباحثات خيارات ووسائل الإسراع بتطوير احتياطيات الغاز الطبيعي في قبرص بإستخدام البنية التحتية الحالية في مصر، ونقل الغاز من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص إلى مصر، لتسييله وتصديره إلى الأسواق العالمية.

حضر الاجتماع من الجانب المصري المهندس يس محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والسفير عمرو حمزة، سفير مصر في قبرص، ومن الجانب القبرصي ماريوس بانايدس، السكرتير الدائم لوزارة الطاقة وستيلوس نيكوليدس، مدير خدمات الهيدروكربون ودياجنوس انجليدس، رئيس شركة CHC ويوتا لامبارو، مديرة مكتب وزير الطاقة القبرصي.