برقم الجلوس.. رابط نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثاني لامتحانات الدبلومات الفنية 2023-2024 وذلك بعد اعتماد النتيجة.

وأكد مصادر، في تصريحات إلى "الخليج 365"، ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الدور الثاني لامتحانات الدبلومات الفنية، فضلا عن توفيرها في المدارس أيضًا.

ويمكن الحصول على النتيجة من خلال الدخول إلى الرابط التالي، من هنا.

يذكر أن كنترولات تصحيح الدبلومات الفنية بدأت في أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، منذ بدء امتحانات الدور الثاني للإسراع في إعلان النتيجة.

واعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول، الأربعاء 10 يوليو 2024، إذ بلغت نسبة نجاح الطلاب نحو 70.9% في النظامين 3 و5 سنوات.

وبلغ عدد الطلاب الراسبين في الدبلومات الفنية نحو 232 ألفا و607 طلاب وطالبات، إذ سمح لنحو 197817 منهم بخوض امتحانات الدور الثاني بجميع أقسام الدبلومات.