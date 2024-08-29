بزيادة 52%.. بنك ABC يربح 1.1 مليار جنيه في النصف الأول من 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن بنك ABC-مصر زيادة صافي أرباحه بنسبة 52% في النصف الأول من 2024 على أساس سنوي مسجلا نحو 1.071 مليار جنيه، وفق بيان للبنك حول نتائج أعماله.

وبلغ إجمالي إيرادات النشاط نحو 2.542 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل نمو 32% مقارنة بنفس الفترة من 2023.

وبحسب البيان، بلغ صافي الدخل من العائد خلال النصف الأول من العام الجاري 2.164 مليار جنيه بمعدل نمو 31% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

فيما بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نحو 254 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل نمو 11% مقارنة بنفس الفترة من 2023.

وأوضح البنك في بيانه أن إجمالي الأصول ارتفعت إلى نحو 77.7 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو الماضي.

فيما بلغ إجمالي محفظة القروض الممنوحة للعملاء والبنوك نحو 26.6 مليار جنيه مصري ، وسجلت ودائع العملاء نحو 64.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، وفق البيان.

وقال عمرو ثروت أبو العلا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC ، إن استراتيجية البنك تتمحور حول تحقيق أداء مالي قوي ينتج عن العمل على تنوع المحفظة وتعزيز الجهود للتوسع في السوق المصري مع توفير مجموعة متنوعة من الفرص الواعدة لتأسيس بنك حديث يتمتع بشبكة دولية قوية وخبرات مالية وكفاءات إدارية تعمل وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية.

وأضاف ثروت أن خدمة العملاء تعد أحد المحاور الرئيسية أيضاً في استراتيجية بنك ABC فبعد نجاح اكتمال الاندماج أوائل هذا العام حرصنا على أن نقدم باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التي تتماشى مع احتياجات عملائهم المختلفة سواء من الأفراد أو الشركات بالإضافة الى العمل على تطوير خدماتنا الرقمية لنمنح عملائنا تجربة مصرفية فريدة من خلال أحدث الخدمات الرقمية والتطبيقات المالية.