بالصور- محافظ أسوان يكرم أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

كرم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، اليوم الخميس، أوائل الشهادات الإعدادية والتربية الخاصة والثانوى العام والفنى للعام الدراسى 2023/2024 وذلك بإجمالى 57 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى تكريم مديرى المدارس التى حصل فيها الطلاب على المراكز الأولى.

وعبر الدكتور إسماعيل كمال عن سعادته لمشاركة أبنائه الطلاب بهذه المناسبة العزيزة، لأنهم يمثلون مستقبل هذه المحافظة الواعدة، مؤكداً الاهتمام المتواصل للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وهو ما ظهر جلياً أثناء زيارة الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أمس للمحافظة وتفقده لعدد من المدارس لمتابعة الاستعداد للعام الدراسى الجديد، فضلاً عن عقد لقاء مع قيادات التربية والتعليم ليؤكد ذلك على حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بجودة التعليم فى مصر.

وطالب إسماعيل كمال أبناءه الطلاب بضرورة أن يقتدوا بأبناء مصر البارزين فى كافة المجالات لما حققوه من تفوق ونجاح وعلى رأسهم العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، وجراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب وغيرهم من الذين سخروا علمهم ونبوغهم فى خدمة وطنهم موضحاً بأننا نسعى لتوفير منح مجانية لأوائل الثانوية العامة سواء من الجامعة اليابانية أو الجامعة الألمانية، والتى ستقيم حفل تكريم لأوائل الثانوية العامة يوم الثلاثاء القادم بالتجمع الخامس.

وقدم إسماعيل كمال شكره لأولياء الأمور ومديري المدارس والمعلمين لما بذلوه من جهود متواصلة ساهمت فى الوصول لهذه اللحظة من التفوق والتميز.

وتضمنت فعاليات الحفل تلاوة آيات من القرآن الكريم، والسلام الوطني، وإهداء درع مديرية التربية والتعليم لمحافظ أسوان، علاوة على إلتقاط المحافظ الصور التذكارية مع المكرمين، وتكريم الطالب محمود على بمدرسة أحمد طه حسين لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى حفظ القرآن الكريم للعام الثالث على التوالى .