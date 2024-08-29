الجيش الإسرائيلي أعلن إصابة جنديين في شمال الضفة: قتلنا 12 فلسطينيًا واعتقلنا أكثر من 10 مطلوبين

أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بإصابة جنديين بجروح خلال "العملية العسكرية في شمال الضفة الغربية".

وأعلن "أننا قتلنا 12 فلسطينيًا واعتقلنا أكثر من 10 مطلوبين في جنين وطولكرم خلال الـ24 ساعة الماضية".

وكانت قد أعلنت كتيبة طولكرم في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنّ "في إطار الرد الأولي على اغتيال قائدنا (أبو شجاع)، تمكن مقاتلونا من إيقاع قوة مشاة (إسرائيلية) في كمين مركب في محور المنشية خلف مسجد أبو عبيدة (في طولكرم)".

وأكّدت الكتيبة أنّه "تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عبوة معدة مسبقًا في القوّة وإمطارهم بزخات من الرصاص موقعين إصابات مباشرة".

وفي وقت سابق، ذكر الجيش الإسرائيلي، "أننا قتلنا قائد كتيبة نور شمس محمد جابر الملقب أبو شجاع و4 آخرين في اشتباك مسلح بالمخيم