الخطوط الجوية السويسرية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 4 أيلول

اعلنت الخطوط الجوية السويسرية "تمديد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 4 ايلول".

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الطيران السويسرية (سويس إير)، التابعة للوفتهانزا الألمانية، أنه "لن يتم استخدام المجال الجوي فوق إيران والعراق وإسرائيل حتى 26 أب".

وذكرت الخطوط الجوية السويسرية، أننا "نأسف بشدة لأي إزعاج قد يسبّبه هذا الأمر لركابنا وراكباتنا، ولكن تظل سلامة ركابنا وراكباتنا وطاقمنا دائمًا على رأس أولوياتنا“، مضيفة أنه سيتم الاتصال بالمسافرين المتضررين مباشرةً".

وأكدت شركة الطيران أنها توفر "إمكانية تأجيل الرحلة إلى موعد لاحق دون أي تكلفة أو استرداد قيمة التذكرة بالكامل".