شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على أنّ إيران تسعى لتعزيز السلام وترفض الاعتداءات في أي مكان"، مضيفًا "مستعدون للتعاون لوقف الحرب والعنف في العالم".
كلام بزشكيان جاء خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية- إرنا.
وذكر خلال المكالمة الهاتفية أنّ "سياستنا مبنية على تجنب التوتر والصراع وتنمية العلاقات مع دول العالم لكن إذا فُرض علينا أمر ما عبر الضغوط والعقوبات فإن نهجنا سيتغير".
إلى ذلك، أوضح الرئيس الإيراني أنّ "أميركا ودولًا غربية تتعامل بازدواجية وتلتزم الصمت أمام قتل إسرائيل المدنيين في غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر بزشكيان: سياستنا هي تجنب الصراع لكن إذا فُرض علينا أمر ما عبر الضغوط والعقوبات فإنّ نهجنا سيتغير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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