بوريل اعلن انه سيطلب من دول الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين

اشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الى أنه "سيطلب من الدول الأعضاء فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متّهمين، بنشر الكراهية ضد الفلسطينيين"، لافتا إلى أنه أطلق "العملية للطلب من الدول الأعضاء، إذا كانت ترى ذلك مناسبا"، فرض عقوبات على وزراء لم يذكر أسماءهم، يطلقون "رسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين".

وأكد لوسائل إعلام قبيل بدء اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل "أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يجب ألا تكون لديه محظورات وأن يستخدم الأدوات المتاحة له لضمان احترام حقوق الإنسان".

ويستهدف اقتراح بوريل وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اللذين ينتميان إلى اليمين المتطرف.

لكنّ فرص نجاح هذا الاقتراح ضئيلة مع انقسام دول الاتحاد الأوروبي الـ27 منذ بداية الحرب في غزة في 7 تشرين الأول.

وتشمل العقوبات الأوروبية حظر سفر إلى الكتلة ومصادرة الأصول الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي.