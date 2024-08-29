"حزب الله": استهدفنا بالصواريخ انتشارَين لجنود ‏العدو في محيطَي ثكنة زرعيت ومستعمرة كفريوفال

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:26 من عصر يوم الخميس 29-08-2024 انتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
في بيان آخر، كشف الحزب أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس 29-08-2024 انتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة كفريوفال بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
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