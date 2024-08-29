"حزب الله": استهدفنا بالصواريخ انتشارَين لجنود ‏العدو في محيطَي ثكنة زرعيت ومستعمرة كفريوفال

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:26 من عصر يوم الخميس 29-08-2024 انتشارًا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

في بيان آخر، كشف الحزب أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية يوم الخميس 29-08-2024 انتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة كفريوفال بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".