بوحبيب بحث مع سفيرة سويسرا في الأوضاع بالجنوب شاكرا موقف بلادها الداعم للبنان بمجلس الأمن

بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، مع سفيرة سويسرا لدى لبنان ماريون ويشلت، في الأوضاع في جنوب لبنان والمنطقة.
وشكر بوحبيب لسويسرا "موقفها الداعم للبنان في مجلس الأمن، حيث تشغل منصب عضو غير دائم، وتصويتها لمصلحة قرار التمديد لليونيفيل لسنة أخرى، والذي صدر بالاجماع عن المجلس".
في سياق منفصل، استقبل بو حبيب القائمة بالأعمال الموقت لسفارة جمهورية العراق لدى لبنان المستشارة ندى كريم مجول، في زيارة تعارف، وجرى عرضٌ لمسار العلاقات اللبنانية-العراقية الآخذة في النمو والتطور وسبل الدفع بها قدماً لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وتعزيز الروابط بينهما.
وقد جدد وزير الخارجية شكر العراق على "وقوفه الدائم الى جانب لبنان ومساعدته له لتخطي الأوضاع الصعبة التي يمر بها".
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