أفادت غرفة التحكم المروري، عن سقوط قتيل وجريح نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد القلمون باتجاه شكا، مشيرة إلى أنّ حركة المرور كثيفة في المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر قتيل وجريح نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد القلمون حركة المرور كثيفة بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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