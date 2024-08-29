ابي المنى التقى البيسري: ندعو لخطوات سياسية واقتصادية تدعم صمود اللبنانيين بمواجهة الاخطار

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، الذي اطلعه على المستجدات العامة والأوضاع في لبنان لا سيما الأمنية منها، وتلك المتعلقة بعمل جهاز الامن العام على المستويين الأمني والإجرائي، إضافة الى الرؤية المتعلقة بملف النزوح.

وكان اللقاء مناسبة قدّم خلالها شيخ العقل للواء البيسري ومن خلاله لمؤسسة الامن العام من ضباط قيادة وعناصر التهنئة بعيدها الـ79، وحيّا أرواح الشهداء الذين سقطوا في صفوفها وكل التضحيات الجسيمة في هذا المجال، حفاظا على الدور والمهام الملقاة على عاتق المؤسسة.

كما نوّه الشيخ ابي المنى "بالأعمال التي يقوم بها جهاز الامن العام والملقاة في خدمة أبناء الوطن، خاصة في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتحديات التي تواجهها، وسعي الامن العام الدائم مع سائر الأجهزة الأمنية والجيش، من اجل توفير الاستقرار المطلوب والتخفيف من ثقل الازمات التي ينوء تحتها أبناء الوطن. الامر الذي يتطلب خطوات سياسية واقتصادية ومالية عملانية من قبل الدولة، تدعم صمود اللبنانيين في مواجهة تلك الاخطار القائمة".

وكان شيخ العقل زار على رأس وفد من المشايخ الخلوة الدينية في بلدة الفريديس و"مقام" المرحوم الشيخ أبو حسن عارف حلاوي في الباروك، تبع ذلك زيارة الى منزل الشيخ انيس محمود ومشاركة في السهرة الدينية في مجلس آل محمود في الباروك، وكان لشيخ العقل كلمة توجيهية وروحية بالمناسبة.