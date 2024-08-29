"النشرة": دبابة ميركافا إسرائيلية استهدفت احد المنازل في بلدة كفرشوبا

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، بأن "دبابة ميركافا إسرائيلية تستهدف احد المنازل عند الطرف الجنوبي الغربي لبلدة كفرشوبا في منطقة العرقوب، قضاء حاصبيا"، لافتا الى أن "الدفاع المدني توجه لاطفاء الحريق بعد اشتعالها في المنزل المستهدف".
في سياق متصل، افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، بأن "مدفعية اسرائيلية استهدفت اطراف بلدة طيرحرفا بالقذائف المدفعية الثقيلة".
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