الخطيب بحث مع سفير إيران تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة

التقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، في مقر المجلس، سفير إيران لدى لبنان مجتبى اماني، حيث جرى التباحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

هذا، وتم استعراض العلاقات الثنائية بين لبنان وإيران وسبل تعزيز علاقات التعاون المشترك لما فيه مصلحة الشعبين والدولتين.