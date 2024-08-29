خطورة بالغة.. أول تعليق من السيسي على التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية

الشارقة - اميمة ياسر - حذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من "الخطورة البالغة" للتصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية، الذي يزيد بشدة من مخاطر تعقيد الموقف الإقليمي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم الخميس، وفداً من عدد من لجان الكونجرس الأمريكي، برئاسة السيناتور "جوني إرنست"، وبحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وشدد الرئيس السيسي على خطورة حالة التصعيد والتوتر التي تشهدها المنطقة بسبب استمرار الحرب بقطاع غزة، مؤكداً اعتزام مصر مواصلة جهودها – بالتنسيق مع الشركاء - بهدف وضع حد لهذه الحرب التي تسببت في كارثة إنسانية بقطاع غزة.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد بالأراضي الفلسطينية، والعمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه دولياً ويحظى بشرعية كاملة بشأن حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وبما ينقل المنطقة إلى واقع جديد يسوده السلام والعدل والأمن بشكل مستدام، بدلاً من الوضع الحالي الذي يُنذر بالعنف والدمار وإهدار مقدرات الشعوب.

وأمس، أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية لمدن شمال الضفة الغربية في جنين وطولكرم وطوباس.

واعتبرت مصر الاعتداءات الإسرائيلية في حق المدنيين الفلسطينيين بمدن الضفة الغربية، بمثابة إمعان في الانتهاك الممنهج للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بحماية حقوق الشعوب تحت الاحتلال، وإصرار على سياسة التصعيد وتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضي الفلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني، عدوانها على محافظتي جنين وطولكرم، فيما انسحبت من طوباس.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن العدوان على شمال الضفة الغربية، وهو الأوسع منذ اجتياح عام 2002، قد أسفر عن استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة أكثر من 30 آخرين، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 668.