مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية بالبحر الأحمر: رصد حرائق على متن ناقلة نفط ترفع علم اليونان دون تسرب نفطي

اعلنت مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر:، "رصد حرائق على متن ناقلة نفط ترفع علم اليونان لكن لا يوجد تسرب نفطي حتى الآن". وفي وقت سابق، افادت وكالة "رويترز"، بأن "قوة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي تدرس تنفيذ إجراءات وقائية في البحر الأحمر منها سحب ناقلة النفط سونيون". وكانت قد اعلنت هيئة بحرية بريطانية، بأننا "تلقينا تقارير من سفينة تجارية أن الناقلة سونيون لا تزال طافية في البحر الأحمر".

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