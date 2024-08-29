أحمد عمر هاشم ضيف "بالخط العريض" على قناة الحياة.. غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

تذيع قناة الحياة، حلقة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، مع الإعلامية إيمان أبوطالب، وذلك في برنامجها بالخط العريض، غدا الجمعة.

وخلال الحلقة، التي تعيد قناة الحياة إذاعتها، يتطرق هاشم إلى موضوعات هامة وشائكة، كما يلقى لأول مرة أبياتا من الشعر، ويتحدث عن هويته الشخصية، مؤكدا أنه كان يمارس العديد من الرياضات في مرحلة الابتدائي والثانوي.

كما يكشف العديد من أسرار حياته ونشأته في محافظة الشرقية وفترة التحاقه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر وتعلقه بالشعر ورأيه في العديد من القضايا الخلافية المثارة على الساحة الإعلامية.

وخلال اللقاء كشف هاشم عن رأيه في التصوف، كما أوضح رأيه في كيفية صناعة الفتوى في مصر.

كما كشف العالم الجليل عن رأيه في من نطلق مصطلح العارفين بالله، وحدد شروط أن تكون ولي من أولياء الله، كما حسم عضو هيئة كبار العلماء خلال اللقاء الجدل الحادث بشأن رأس الحسين وجسد السيدة زينب.

يذاع برنامج بالخط العريض، على شاشة تلفزيون الحياة، في الجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة الثامنة مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

جدير بالذكر أن الإعلامية إيمان أبو طالب، تعرضت لحادث سير مساء يوم الأربعاء الماضي، على طريق وادي النطرون.

وإثر الحادث، خضعت لفحص بالأشعة وفحوصات أخرى.

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