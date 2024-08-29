لحظة إنقاذ موظف حاول الانتحار اعتراضًا على قرار نقله في الفيوم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

حاول "معتز. س"، 37 عامًا، أمين عهدة بإحدى إدارات الفيوم التعليمية، إنهاء حياته احتجاجًا على قرار نقله الصادر عن مديرة الإدارة.

اعتلى الموظف سطح مبنى عمله، ملوحًا بإلقاء نفسه من الطابق الثالث، مما أثار فزع العاملين والمارة.

أثناء تواجده على السطح، ردد أمين العهدة عبارات مثل "أنا مظلوم... أنا عايز المحافظ" في محاولة لجذب الانتباه إلى قضيته.

وتلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا بالحادث، فكلّف العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة الفيوم "أول"، بالانتقال إلى موقع الحادث برفقة قوات الحماية المدنية.

صعد العميد أبو عقرب إلى أعلى المبنى وتمكن، بعد محاولات استمرت ساعتين، من إقناع الموظف بعدم الانتحار، مؤكدًا له أن مشكلته سيتم حلها قريبًا.

استجاب معتز لدعوة المأمور وتم نقله إلى ديوان القسم بعد تقديم الأطعمة والمشروبات له، نظرًا لحالته الصحية المتدهورة.

وفي وقت سابق، قامت قوات الحماية المدنية بنشر مراتب أسفل المبنى كإجراء احترازي في حال عدم استجابة الموظف لنداءات العميد أبو عقرب.

وتجري نيابة الفيوم تحقيقات مع الموظف لمعرفة سبب محاولته الانتحار. ومن جانبها، قررت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إحالة المسؤولين بالإدارة المعنية للتحقيق بالشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم.