3 حالات تسمم داخل مزرعة بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص بحالات إغماء نتيجة ادعاء تسمم بسبب تناول مبيدات حشرية داخل مزرعة بالشيخ زايد، اليوم الثلاثاء.

تلقى مأمور قسم شرطة الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالات إغماء داخل مزرعة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص سقوط 3 مصابين تناولوا مبيدات حشرية "كبريت" داخل حدائق العزيزية ونقلوا إلى المستشفى التخصصي للعلاج.

تحرر محضر بالواقعة ووجه العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.