الكويت تعلن سحب الجنسية من مصريين وفلسطينيين (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قررت الحكومة الكويتية، سحب الجنسية من 78 شخصا، بينهم مصريون وسعوديون وفلسطينيون، وجنسيات عربية وأجنبية أخرى.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قررت خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 78 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

وأوضح البيان أن الأفراد المشمولين بالقرار يحملون الجنسيات السعودية والمصرية والأردنية والفلسطينية والسورية والعراقية واللبنانية والصومالية والإيرانية والأمريكية، ومن غير محددي الجنسية.

ونوه بأن قرار اللجنة جاء كالاتي: فقدان الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 17 حالة، وسحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21) مكرر (أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 29 حالة.

كما تضمن القرار، سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلات وعددهم 32 حالة.