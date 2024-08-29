5 مصابين في انقلاب سيارة بـ"صحراوي زايد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي نطاق محافظة الجيزة، مساء الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل الكارتة.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها بالطريق اتجاه القاهرة، مما أسفر عن سقوط 5 مصابين.

نقل المصابون إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق مع تسيير حركة المرور إلى

بيعتها وتحرير محضر بالواقعة.