شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستهدف التوسع فى كليات العلوم الصحية والمعاهد الفنية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، استهداف التوسع في عدد الكليات الطبية وتطوير التعليم الفني الصحي من خلال التوسع في إنشاء كليات العلوم الصحية والمعاهد الفنية الصحية مع إتاحة برامج تدريبية متطورة للكوادر الطبية.

يأتي ذلك في ضوء الرؤيه الحكومية المتكاملة بشأن رفع كفاءه الأطقم الطبية،ضوء البرنامج الحكومي الذي يمتد لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027) وذلك من خلال التدريب المستدام بعد التخرج بالبورد المصري والبرامج التدريبية الأخرى، وتنمية المهارات الفنية والإدارية للعاملين بالقطاع الصحي.

وفي هذا الصدد، تستهدف الحكومة أيضا تعزيز دور المجلس الصحي المصري لتطوير برامج التعليم الطبي المستمر وذلك لضمان مواكبة التطورات الحديثه، فضلا عن تعزيز التعاون والشراكات الدولية لتوفير البرامج التدريبية المزدوجة مع الجامعات الطبيةالدولية، واستقطاب خبراء دوليين للمشاركة في التدريب ونقل الخبرات والمهارات.

جدير بالذكر،أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.