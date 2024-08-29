شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى تجربة وطنية تستهدف توحيد الجهود التطوعية والأهلية.. اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

تمكن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من إحداث طفرة غير مسبوقة في مجال العمل الأهلي من خلال ما يقوم به من دور تنموي إلى جانب دوره الخيري في دعم الفئات الأولى للرعاية.

ونرصد في هذا التقرير رحلة خروج التحالف الوطنى للعمل الأهلى إلى النور:

فى يوم 28 من فبراير عام 2022 وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإعلان عن 2022 عاما للمجتمع المدني كان أول لقاء للأطراف الفاعلين في المجتمع المدني المصري في غرفة العمليات المركزية للمشروع القومي حياة كريمة لبحث سبل التعاون بين أطراف المجتمع المدني المصري، والذى نتج عنه كيان "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي".

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

ويتكون التحالف الوطني من 34 كيانا تنمويا وخدميا (أهمهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذي يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، بيت الزكاة والصدقات المصري، جامعة القاهرة).

ويتواجد التحالف الوطني في 27 محافظة بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية على سبيل المثال (62 جمعية شريكة في الوادي الجديد، 18 جمعية شريكة في شمال سيناء، 34 جمعية شريكة في جنوب سيناء).

كما يصل التحالف إلى جميع مستويات التنظيم الإداري، من خلال أكثر من 325 مقرا وفرعا مملوكة لمؤسساته، أكثر من 1200 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة، 5688 نقطة تخزين على مستوي الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية، و30 ألف جمعية قاعدية (قامت بتقنين أوضاعها).

يضم التحالف الوطنى الآلاف من الموظفين والعاملين من كل التخصصات والمجالات، فضلا عن آلاف المتطوعين الذين شاركوا في أنشطة التحالف الوطني في عام 2022، إجمالي عدد ساعات التطوع 39 مليون ساعة تطوع خلال عام 2022.

كما تم إطلاق أكبر منصة لضم كل شباب التطوع في مصر تحت اسم الفريق الوطني للتطوع، وتم بدء برنامج تدريبي لبناء قدراتهم في 18 يناير 2023.

كما سعي التحالف لضم أعضاء جدد في جميع المجالات والتخصصات وتوسيع دائرة المشاركة، الأمر الذي يعكس أن هذه التجربة تجربة وطنية تستهدف توحيد الجهود التطوعية والأهلية تحت مظلة واحدة من أجل تعظيم الأثر.