شكرا لقرائتكم خبر عن بما لا يزيد عن ساعة ونصف.. "الأعلى للإعلام" يوصى بضبط وقت برامج "التوك شو" والان مع تفاصيل الخبر

أوصى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بضبط وقت برامج "التوك شو" بما لا يزيد عن ساعة ونصف شاملة الإعلانات وتوفير الإمكانيات التكنولوجية ودمجها فى وسائل الإعلام.

وطالب المجلس الأعلى للإعلام في التوصيات الصادرة عن جلسات مبادرة "التنظيم الذاتى للإعلام"، بتشكيل لجان لإعداد ملفات ورصد دقيق حول مشاكل الإعلام.

ويذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، عقد جلستين من قبل ضمن مبادرة "التنظيم الذاتى للإعلام"، والتى ناقشت النشاط الإعلانى والبرامج الرياضية والبرامج الحوارية، بحضور عدد من أعضاء المجلس والمتخصصين فى مجال الإعلام وأساتذة الجامعات وقيادات العمل الإعلامى فى مصر.

وقال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القيادات الإعلامية اتفقوا على توصيات أهمها ضرورة ضبط مدد الإعلانات مقابل المواد الدرامية والبرامج، وأن تحصل الإعلانات على تصريح من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قبل عرضها، كذلك ضرورة ضبط وقت البرامج الحوارية بما لا يزيد عن ساعة ونصف، والحد من الآراء الذاتية لمقدمى البرامج.