شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: توجيهات الرئيس السيسي بتوفير مستلزمات الإنتاج رسالة طمأنة للمستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية للقطاعات ذات الأولوية، وتهيئة الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، بما يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة، تأكيد على عزم الدولة على زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، ومزيد من التمكين للقطاع الخاص.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية للقطاعات ذات الأولوية تتمثل فى قطاعات الصناعة والزراعة والأدوية، وغيرها من القطاعات الحيوية، وهو ما سيعود على المواطن بنتائج ملموسة فى قطاعات حيوية، وفى نفس الوقت توفير العملة الصعبة، وتوفير آلاف فرص العمل للشباب، إضافة إلى أن ملف الاستثمار من أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، والبنية التحتية أصبحت مؤهلة لجذب المستثمرين من مختلف دول العالم لتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية فى القطاعات المختلفة.

وأوضح الدكتور السعيد غنيم، أن توجيهات القيادة السياسية رسائل طمأنة مباشرة للمستثمرين والصناعيين والمزارعين وكل العاملين فى القطاعات المختلفة بأن الدولة عازمة على مواصلة الإنتاج وتوفير كل مستلزمات الإنتاج بأسعار مخفضة، وجذب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية وزيادة تمكين القطاع الخاص بشكل حقيقي على أرض الواقع.