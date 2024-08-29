شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: رسائل الرئيس السيسى مع وفد الكونجرس أكدت التحذير من اتساع الحرب فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أهمية الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي خلال لقاء وفد الكونجرس الأمريكي وفي مقدمتها التحذير من مخاطر التصعيد الإقليمي بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.

وأوضح عضو النواب أن لقاء الرئيس السيسي وفد الكونجرس، كان فرصة كذلك للتأكيد على دور مصر الجوهري منذ اندلاع الأزمة في غزة، سواء على صعيد الجهود المشتركة للتهدئة، أو الدور القيادي في تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

ودعا الكمار وفد الكونجرس لإيصال رسالة مصر للإدارة الأمريكية، بخطورة حالة التصعيد والتوتر التي تشهدها المنطقة بسبب استمرار الحرب بقطاع غزة، مؤكدًا اعتزام مصر مواصلة جهودها بالتنسيق مع الشركاء بهدف وضع حد لهذه الحرب التي تسببت في كارثة إنسانية بقطاع غزة والخوف أن تتسع لتكون حربًا أوسع تطوق المنطقة كلها.

واختتم الكمار أن لقاء الرئيس السيسي وفد الكونجرس الأمريكي رسالة مصرية جديدة للولايات المتحدة والعالم، بضرورة وقف إطلاق النار وحث حكومة نتنياهو على وضع نهاية لهذه المأساة، وغلق الباب أمام حرب إقليمية واسعة.