هيئة بحرية بريطانية: تقارير عن تشويش على نظام الملاحة العالمي "جي بي إس" أمام سواحل إيران

افادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن "تقارير عن تشويش على نظام الملاحة العالمي "جي بي إس" أمام سواحل إيران".
وفي وقت سابق، أعلنت المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، أن "نحو 5 حرائق بالسفينة “سويونيون” التي استهدفها الحوثيين، لا تزال مشتعلة، وأنها أصبحت تمثل خطرًا بيئيا".
واشارت الى أن "السفينة تحمل حوالي 150 ألف طن من النفط الخام، وتعود إدارتها إلى شركة دلتا تانكر ومقرها في اليونان، وكانت تبحر من العراق باتجاه اليونان".
فيما ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن "الهجوم على السفينة أدى إلى تعطل المحركات، وإنه تم إجلاء جميع أفراد طاقمها".
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