أفاد تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه وكالة فرانس برس، أن "ايران زادت في الأشهر الأخيرة احتياطاتها من اليورانيوم العالي التخصيب، مواصلة بذلك توسيع برنامجها النووي رغم أنها تنفي نيتها امتلاك قنبلة ذرية".
واورد تقرير الهيئة التابعة للأمم المتحدة أن "احتياطات اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، علما أن صنع سلاح ذري يتطلب نسبة تخصيب تصل الى 90 في المئة، بلغت في 17 آب 164,7 كلغ، مقابل 142,1 كلغ في أيار".
كانت هذه تفاصيل خبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ايران زادت في الأشهر الأخيرة احتياطاتها من اليورانيوم العالي التخصيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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