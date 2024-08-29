الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ايران زادت في الأشهر الأخيرة احتياطاتها من اليورانيوم العالي التخصيب

أفاد تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه وكالة فرانس برس، أن "ايران زادت في الأشهر الأخيرة احتياطاتها من اليورانيوم العالي التخصيب، مواصلة بذلك توسيع برنامجها النووي رغم أنها تنفي نيتها امتلاك قنبلة ذرية".

واورد تقرير الهيئة التابعة للأمم المتحدة أن "احتياطات اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، علما أن صنع سلاح ذري يتطلب نسبة تخصيب تصل الى 90 في المئة، بلغت في 17 آب 164,7 كلغ، مقابل 142,1 كلغ في أيار".