سقوط طائرة تركية مسيرة في العراق

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت العراق، سقوط طائرة تركية مسيرة، اليوم الخميس، داخل محافظة كركوك.

وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان لها، أنه "في الساعة 9:30 صباح اليوم، رصد الدفاع الجوي العراقي طائرة مسيرة ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، وبعد متابعتها ومعرفة خط سيرها ووصولها إلى مركز مدينة كركوك الذي يحتوي مقرات حكومية ومراكز اقتصادية مهمة وأهدافا حيوية، تم الاستعلام من قبل جميع الأجهزة الأمنية وكذلك قوات التحالف الدولي عن عائدية هذه الطائرة، وتبين أنها طائرة مجهولة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

سقوط الطائرة داخل المدينة

وتابع البيان أنه "في الساعة 10:30، تم ملاحظة سقوط الطائرة داخل المدينة، وتبين أنها طائرة تركية، وتم تشكيل فريق عمل فني من الأدلة الجنائية والدفاع الجوي وملاكات الطائرات المسيرة لغرض معرفة أسباب سقوطها وملابسات الحادث".

ويأتي حادث سقوط الطائرة المسيرة التركية، في الوقت الذي تحاول فيه العراق وتركيا تطوير علاقات اقتصادية وأمنية أوثق.

وكانت تركيا والعراق وقعا، خلال الشهر الجاري، مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب.