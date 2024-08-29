مركز أبحاث إسرائيلي: جنود الاحتياط فقدوا الثقة في رئيس الأركان هرتسي هاليفي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف استطلاع رأي أجراه معهد "مسغاف للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية" الإسرائيلي أنّ أكثر من نصف جنود الاحتياط في "جيش" الاحتلال فقدوا الثقة برئيس الأركان، هرتسي هاليفي، وسط وجود ثقة منخفضة للغاية تجاه إدارة القيادة العليا للحرب، بصورة عامة.

وبحسب نتائج الاستطلاع التي نشرها المعهد، الخميس، فقد 58% من جنود الاحتياط ثقتهم بهاليفي، بحيث أعرب 49% منهم عن اعتقادهم بضرورة أن يستقيل رئيس الأركان في أقرب وقت ممكن.

جنود الاحتياط لديهم ثقة منخفضة

كذلك، وجد الاستطلاع أنّ جنود الاحتياط لديهم ثقة منخفضة للغاية في إدارة القيادة العليا لـ"الجيش" الإسرائيلي للحرب بصورة عامة.

زلزال ونتائج مقلقة"

العقيد في احتياط "جيش" الاحتلال، غابي سيبوني، علّق على نتائج الاستطلاع، واصفاً إياها بـ"زلزال"، ومعرباً عن قلقه بشأن انعدام ثقة جنود الاحتياط بقيادة "الجيش".

وفي حديث إلى إذاعة "غالي يسرائيل"، أكد سيبوني أنّ النتائج "صعبة جداً".

يُذكر النتائج التي أظهرها الاستطلاع تأتي بعد أيام على ما نشرته منصة إعلامية إسرائيلية بشأن نية هاليفي الاستقالة من منصبه، في حال "سارت إسرائيل بصفقة تؤدي إلى وقف الحرب في قطاع غزة لعدة أسابيع".

ونقلت المنصة عن مصادر قولها إنّ رئيس الأركان ومسؤولين آخرين "اتخذوا القرار بالاستقالة، بحيث يُتوقّع أن يستقيلوا معاً".