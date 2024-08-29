الاحتلال يزعم تزييف حماس نتائج استطلاعات الرأي بعد حرب أكتوبر لتأييد نشاطها

ياسر رشاد - القاهرة - زعم جيش الاحتلال أن حركة حماس زيفت نتائج استطلاعات الرأي التي أجراها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية "PSR" (الخاص بخليل الشقاقي، الذي يُعتبر الأبرز في المناطق الفلسطينية بهدف اظهار تأييد جمهوري لنشاطاتها وقياداتها .

جهاز الأمن العام التابع لمنظمة حماس

وقال جيش الدفاع، أن الوثائق صدرت عن جهاز الأمن العام التابع لمنظمة حماس، والتي تم العثور عليها من قبل قوات جيش الدفاع العاملة في قطاع غزة، زاعما أن الوثائق تثبت جهود حماس لتزييف نتائج استطلاعات الرأي التي أجراها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية "PSR"، وذلك بغية عرض تأييد زائف للحركة لا سيما بعد مجزرة السابع من أكتوبر.

وتابع بيان جيش الاحتلال: لا تشكل هذه الوثائق سوى جزئية بسيطة من عملية ممنهجة تهدف إلى إخفاء معالم انهيار حماس وانهيار التأييد الشعبي لها، علمًا بأن الوثائق تؤكد الأهمية التي تعيرها منظمة حماس لنتائج استطلاعات الرأي كونها عمدت إلى تزوير تأييد الفلسطينيين بغية التأثير على الجمهور الفلسطيني والرأي العام العربي والدولي.