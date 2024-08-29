شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الشئون العربية بمجلس النواب: مصر تكثف جهودها من أجل التهدئة بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبذل جهودًا كبيرة في سبيل دعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، لافتًا إلى أن القيادة المصرية تبذل جهودًا مضنية من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وإبرام صفقة تبادل للأسرى والرهائن، وذلك من خلال التواصل مع كل الأطراف الدولية الفاعلة لخلق رأي عام عالمي مؤيد لوقف الحرب.

واعتبر "محسب"، المفاوضات التي تجريها مصر بمشاركة قطر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل وقف إطلاق النار على غزة، هى الفرصة الأخيرة لحلحلة الأزمة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن مصر تحاول التواصل مع كل الأطراف المعنية من أجل منع التصعيد العسكري في المنطقة، حفاظًا على أمن واستقرار المنطقة والعالم، إيمانًا منها بأهمية المسار التفاوضي في إيجاد حل للقضية الفلسطينية.