شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: لقاء الرئيس مع وفد الكونجرس تأكيد على ثبات الموقف المصري الداعم لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وفد الكونجرس يؤكد علي أهمية ومحوريو الدور المصري في استقرار المنطقة، مشددا على أن هذا اللقا خطوه جديده من الدوله المصريه علي طريق رأب الصدع في المنطقه ونزع فتيل حرب شامله تهدد المنطقة بأكملها.

واعتبر رئيس حزب المستقلين الجدد، أن تأكيد الرئيس علي أهمية وقف الحرب في غزة كخطوه رئيسية نحو استعاده الهدوء والاستقرار بالمنطقة، يؤكد علي وعي وإدراك الدولة المصرية بأبعاد الأزمة وكيفيه حلها مع التأكيد على ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته طبقا لقرارات الشرعية الدولية بذات الشأن.

وقال "عناني" إن تأكيد الرئيس علي احترام مصر لسيادة الدول مع التأكيد أيضا علي التزام مصر التاريخي تجاه مسانده الشعب السوداني الشقيق للخروج من ازمته.

ويؤكد الحزب دعمه الكامل للقيادة السياسية التي تستخدم وبحكمه قوة مصر الناعمة في محاولات حثيثة علي مرأي ومسمع من العالم كله.