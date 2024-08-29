شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: الجهود المصرية لا تتوقف من أجل حل الأزمة الفلسطينية الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى لوفدا من لجان الكونجرس الأمريكي برئاسة السيدة السيناتور جونى أرنست، يعكس الدور المصرى والأهمية التى توليها دوائر صنع القرار والسياسة الأمريكية فى مصر فى ظل العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين.



وأضاف فى تصريح لـ"الخليج 365" أن مصر حريصة على كل العلاقات الثنائية بين البلدين بما يضمن تحقيق الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، لاسيما وأن هذه اللقاءات تأتى فى إطار جهود القيادة السياسية لحل الأزمة الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطينى الأعزل من حرب إبادة على مريء ومسمع المجتمع الدولي.

وشدد "نصير" على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية والجهود التى يبذلها الرئيس السيسى فى إيقاف الحرب الشعواء بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.



وأشاد أمين عام حزب حماة الوطن بما أكده الرئيس السيسى أثناء لقائة مع وفدالكونجرس الأمريكى فى مواصلة مصر لجهودها المكثفة لوقف إطلاق النار فى السودان الشقيق وعودة الأمن والاستقرار، والحفاظ على مقدرات الشعب السودانى، ودعم جميع المسارات التى تؤدى للوصول لحل سياسى، ينهى الأزمة بالسودان، ويحفظ مقدرات شعبه الشقيق.



وأعرب نصير عن وقوف حزب حماة الوطن يقف قيادته الحكيمة فى اتخاذ ما تراه مناسبا للحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى، موجها التحية لصمود الشعب الفلسطينى فى مواجهة الآلة العسكرية التى لا تفرق بين الحجز والبشر ولا الكبير ولا الصغير وتقضى على اليابس والأخضر.