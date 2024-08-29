اللغة العربية المطورة.. رابط رسمي من التعليم لتحميل الكتاب مجانا- تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة كتاب اللغة العربية المطور للصف الأول الإعدادي عبر موقعها الرسمي.

ومن المقرر أن يدرس طلاب الصف الأول الإعدادي اللغة العربية المطورة بداية من العام الدراسي الجديد 2024-2025.

ويمكن لطلاب الصف الأول الإعدادي معرفة المحتوى الكامل للمنهج والدروس المقررة للفصل الدراسي الأول من خلال الكتب التي أتاحتها الوزارة عبر موقعها الرسمي.

ويضم كتاب اللغة العربية الجديد، عدة موضوعات أبرزها: "الهوية ومؤثراتها، والرياضة، والهوية وبناء الشخصية، والشعر والشعور، وأصدقائي، وأدب وفكر".

ويمكن لطلاب الصف الأول الإعدادي وأولياء الأمور تحميل الكتاب وباقي مواد المرحلة الإعدادية من خلال الدخول عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

يذكر أن محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد على أن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية استندت لقواعد علمية بمراجعة خبراء متخصصين.

ولفت الوزير إلى أن إلغاء بعض المواد ليس تخفيفًا ولكن إعادة هيكلة هدفها الانتهاء من تدريس هذه المواد بشكل فعال في الموعد المخصص لها وفق الخريطة الزمنية. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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