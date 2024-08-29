الحكومة: الاتفاق مع روساتوم الروسية على متابعة تنفيذ مشروع الضبعة النووية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تسعى إلى إقامة معارض دائمة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وزيادة المعروض في السوق من خلال الشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظات، من خلال توفير الأراضي التي تقام عليها المعارض، على أن تقوم الغرف التجارية بتجهيز المعارض.

وشدد الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، على أهمية مشروع الضبعة النووية لزيادة الطاقة المتجددة وتعد المحطة أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة وتم الاتفاق مع شركة روساتوم الروسية على متابعة تنفيذ المشروع وسيتم الانتهاء منه طبقا لتوقيتات المحددة، مضيفا: نسعى لاستيعاب التكنولوجيا النووية السلمية لإحداث نقلة نوعية في الطاقات الجديدة والمتجددة.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، مواصلة الدولة دعم جهود قطاع السياحة في إنشاء أكبر عدد ممكن من الغرف السياحية من أجل تعافي الاقتصاد الذي يرتكز على أربعة محاور، بالإضافة إلى 3 قطاعات أخرى وهم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة.