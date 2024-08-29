الأرصاد: تراجع درجات الحرارة ونسب الرطوبة الأسابيع المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الصيف سينتهي بشكل رسمي يوم 22 سبتمبر المقبل، موضحة أنه مع بداية شهر سبتمبر ستشهد البلاد تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، بالإضافة إلى تراجع نسبة الرطوبة.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، عبر فضائية "ON"، أن درجات الحرارة العظمى ستتراوح ما بين 33 و34 درجة مئوية خلال النهار، إلا أن نسب الرطوبة قد تجعل المواطنين يشعرون بدرجات حرارة أعلى نسبيا.

ولفتت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة ولكنها ستكون غير مؤثرة على المناطق الساحلية يوم السبت المقبل.

كما توقعت غانم، أن تشهد السواحل الشمالية كلها، بما في ذلك الإسكندرية ومرسى مطروح، بالإضافة إلى الوجه البحري، سقوط أمطار يوم الأحد.