عائلات الأسرى الإسرائيليين يوجهون ضربة قوية لنتنياهو

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

وجهت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة اليوم الخميس، ضربة قوية لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد تقديمهم التماسا إلى المحكمة العليا للمطالبة بألا يكون نتنياهو صاحب القرار الوحيد في الصفقة المحتملة مع حماس.

وحسب ما نشرته يديعوت أحرونوت العبرية، فإن عائلات الأسرى قدمت التماسا لمحكمة العدل العليا في إسرائيل، يتضمن أمر نتنياهو بتسليم النقاش والقرار في الإفراج عن الأسرى إلى الحكومة، ولا يكون هو وحده صاحب القرار الأول في الصفقة.

ووفقا للصحيفة العبرية، فقد تم تقديم الالتماس صباح اليوم، بناء على طلب من المحاضرين وأساتذة القانون إلى النائب العام، وذلك بسبب سلوك نتنياهو الحصري والمثير للمشاكل في هذه المسألة.

وحسب ما نشرته يديعوت أحرنوت، فإن محكمة العدل العليا منحت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمدعى عليهم أسبوعا للرد.

وقال عدد من عائلات الأسرى لمحكمة العدل العليا إن، "أهمية رفض الصفقة اليوم مع حماس، هي التخلي عن الأسرى في قطاع غزة، بمن فيهم الأطفال والنساء والرجال وكبار السن، الذين يواجهون خطرا واضحا ومباشرا على حياتهم، مشددين على أن رفض التوصل لأي صفقة خلال الفترة الحالية يعني توسعا كبيرا في الحرب لتشمل جبهات أخرى، وفقا للصحيفة العبرية.