شكرا لقرائتكم خبر عن مصر آمنة.. خطة حكومية طموحة لتعزيز الطب الوقائى ومواجهة الأوبئة والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الدولة المصرية العمل نحو تحسين خدمات الطب الوقائي، والتنبؤ بالأمراض، خاصة بين الفئات المعرضة لها، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليها، لاسيما في ظل ما يجابهه العالم من انتشار اوبئه وأمراض مختلفة.

وفي هذا الصدد، تتبني الحكومة رؤيه متكامله لتعزيز الخدمات الوقائية وتعزيز الصحة العامة في ضوء البرنامج الحكومي الذي يستمر لمدة 3 سنوات خلال الفتره (2024-2027) وتشمل :

1- تعزيز قدرة النظام الصحي على مواجهة الأزمات الصحية والأوبئة والكوارث الطبيعية.

2- معدلات التطعيمات الوطنية.

3- على مصر خالية من شلل الاطفال الحصبة الحصبة الالمانية الدفتيريا، السعال الديكي، والتيتانوس الوليدي.

4- وتجهيز المعامل المركزية لوزارة الصحة وتطوير وتدريب العاملين بتلك المعامل ورفع كفاءة المعامل على مستوى الجمهورية

5- تصميم خريطة وبائية تفاعلية بهدف تحديد بؤر انتشار الأمراض المعدية.

6- رفع الاستعداد والجاهزية لمواجهة الأوبئة والجوائح.

7- في تطبيق منظومة مكافحة مقاومة الميكروبات على مستوى المستشفيات.

8- نسب وفيات الأطفال أقل من عام وأقل من خمس سنوات.

9- إطار عمل الصحة الواحدة بالتعاون مع الوزرات والجهات المعنية

10- على مرض الملاريا والبلهارسيا والتراكوما والجذام

11- خفض نسب الإصابة والوفيات من الأمراض المعدية.

12 - رفع الوعي الصحي عن الأمراض غير المعديه.

13- توسيع نطاق تغطية البرامج الصحية لفئات كبار السن والأم والطفل وكذلك الشباب والمراهقين بنسبة 100% بمرافق الرعاية الأولية.

14- إعداد الإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع التغيرات المناخية

15- الاعتماد على اعتماد المنشآت الخضراء تماشيًا مع جهود الدولة المصرية في مجال التغيرات المناخية.

16- تنفيد حملة (مبادرة) لتعريف المجتمع الصحي بالتغيرات المناخية وتأثيرها على الصحة وكيفية التكيف معها، ودور الفرد في تقليل الانبعاثات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.