مصادر "الميادين": عملية "يوم الأربعين" نجحت و6 مسيّرات لـ"حزب الله" أصابت أهدافها داخل قاعدة غليلوت

أكّدت مصادر لقناة "الميادين"، أنّه "تمّ التثبّت من داخل الكيان الإسرائيلي، من أنّ "​حزب الله​" نجح فعلًا وبصورة مؤكّدة، في الوصول إلى الوحدة 8200 الاستخباريّة الإسرائيليّة وفي إصابتها"، في عمليّة "يوم الأربعين" الّتي نفّذها الأحد الماضي، ردًّا على اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر.

وأشارت المصادر إلى أنّ "6 طائرات مسيّرة، على الأقل، أطلقتها المقاومة الإسلاميّة في لبنان، نجحت في اختراق الدّفاعات الجوّيّة الإسرائيليّة"، مشدّدةً على أنّه "تمّ التّأكّد بصورة كاملة، من أنّ المسيّرات الـ6 أصابت أهدافها بدقّة عالية داخل قاعدة "غليلوت"، الواقعة في العمق الإسرائيلي قرب تل أبيب".

وركّزت المصادر على أنّ "الاحتلال الإسرائيلي ضرب بعد العمليّة طوقًا أمنيًّا مشدّدًا حول القاعدة، بعمق كيلومترات عدّة. واستمرّ هذا الطّوق الأمني المشدّد ساعات عدّة، بحيث مُنع العسكريّون والمدنيّون، على حدّ سواء، من الاقتراب من القاعدة أو دخولها"، موضحةً أنّ "عمليّة "يوم الأربعين" نجحت، على نحو لا يدع أيّ مجال للشكّ لدى "حزب الله"، على الرّغم من التّعتيم الإسرائيلي الكامل أمنيًّا وعسكريًّا وإعلاميًّا".