جمعية "الأرض": نتابع شكوى عن تلوث صناعي في البحر مصدره مرفأ شركة زيوت

أعلنت "جمعية الأرض- لبنان"، في بيان، "أنّها تتابع منذ أكثر من شهر، شكوى تلقّتها عبر منصّة شرطة الأرض، حول تلوّث صناعي في البحر، مصدره مرفأ شركة الزّيوت ومشتقّاتها "Societe des huiles et divers Liban"، وتنقله التيّارات البحريّة نحو حامات، شكّا، وأنفه".

وأشارت إلى أنّ "بالرّغم من الشّكاوى الّتي تقدّمنا بها إلى القوى الأمنيّة ووزارة البيئة، لم يتوقّف هذا التلوّث في عزّ الموسم السّياحي"، مشدّدةً على "أنّنا نضع هذا المنشور برسم المحامي العام البيئي في الشّمال القاضي غسّان باسيل".