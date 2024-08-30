أعلنت "جمعية الأرض- لبنان"، في بيان، "أنّها تتابع منذ أكثر من شهر، شكوى تلقّتها عبر منصّة شرطة الأرض، حول تلوّث صناعي في البحر، مصدره مرفأ شركة الزّيوت ومشتقّاتها "Societe des huiles et divers Liban"، وتنقله التيّارات البحريّة نحو حامات، شكّا، وأنفه".
وأشارت إلى أنّ "بالرّغم من الشّكاوى الّتي تقدّمنا بها إلى القوى الأمنيّة ووزارة البيئة، لم يتوقّف هذا التلوّث في عزّ الموسم السّياحي"، مشدّدةً على "أنّنا نضع هذا المنشور برسم المحامي العام البيئي في الشّمال القاضي غسّان باسيل".
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية "الأرض": نتابع شكوى عن تلوث صناعي في البحر مصدره مرفأ شركة زيوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.