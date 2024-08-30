أكّدت وزارة الدّفاع الأميركيّة (​البنتاغون​) لقناة "الجزيرة"، أنّ "الشّائعات بشأن هجوم استهدف القوّات الأميركيّة في دير الزور السّوريّة، ليست صحيحة". وكانت قد أفادت معلومات صحافيّة، باستهداف القاعدة الأميركيّة في حقل كونيكو للغاز شمال شرق دير الزور، بعدد من القذائف الصّاروخيّة.

كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون لـ"الجزيرة": الشائعات بشأن هجوم استهدف القوات الأميركية في دير الزور ليست صحيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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